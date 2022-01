Alle 20.45 scendono in campo Chelsea e Tottenham per la prima delle semifinali di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese (la seconda, Liverpool-Arsenal, avrebbe dovuto giocarsi domani).



Antonio Conte torna da ex a Stamford Bridge e ritroverà Romelu Lukaku, protagonista dello scudetto conquistato insieme lo scorso anno all’Inter. Il belga ha infatti chiesto scusa alla società e sarà regolarmente schierato titolare da Tuchel.



A meno di rinvii, il ritorno si giocherà fra una settimana al Tottenham Hotspur Stadium.



Le formazioni ufficiali



Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Sarr; Alonso, Jorginho Mount, Saul; Ziyech, Havertz; Lukaku. All.: Tuchel.



Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Tanganga, Sanchez, Davies; Emerson, Hojbjerg, Skipp, Doherty; Son, Lucas; Kane. All.: Conte.