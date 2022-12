Quella che chiuderà il programma dell’EFL Cup, la Coppa di Lega inglese, sarà già la terza sfida stagionale tra Manchester City e Liverpool. Nonostante la stagione al di sotto delle aspettative i Reds hanno vinto entrambe le sfide, ma per gli espertit, nel match di giovedì sera all’Etihad è avanti la formazione di Guardiola, proposta a 1,88 contro il 3,60 del tris degli uomini di Klopp. Fissato invece a 3,50 il segno «X». Quando gioca il City in casa lo spettacolo è d’obbligo come testimoniano i 30 gol messi a segno nelle otto partite interne di Premier: per questo motivo in quota l’Over 2.5, a 1,57, prevale nettamente sull’Under 2.5 proposto a 2,40. Per quanto riguarda invece il risultato esatto in pole c’è l’1-1 a 7, seguito dal 2-1 visto a 8, mentre una vittoria per 3-1 a favore di Salah e compagni, come nella Community Shield di fine luglio, si gioca a 23 volte la posta.