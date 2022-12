Terminato il Mondiale, in Inghilterra si torna subito in campo. Si sono disputate in serata le prime quattro sfide valide per gli ottavi di finale della Coppa di Lega: tutto facile per il Leicester, soffrono Newcastle e Southampton. Ecco i risultati:



Milton Keynes-Leicester 0-3 - 18' Tielemans (L), 29' Ayoze Perez (L), 50' Vardy (L).

Newcastle-Bournemouth 1-0 - 67' aut. A. Smith (N)

Southampton-Lincoln 2-1 - 2' aut. Bazunu (L), 25' e 74' Adams (S),

Wolverhampton-Gillingham 2-0 - 77' Jimenez (W), 90'+1' Ait Nouri (W)