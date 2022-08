Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha deciso che il Cardiff City dovrà versare 6 milioni di euro al Nantes come prima rata per il trasferimento - avvenuto nel gennaio 2019 - dell'attaccante argentino Emiliano Sala, morto in un incidente aereo proprio mentre stava raggiungendo il Galles. Il TAS ha respinto il ricorso del Cardiff contro l’ingiunzione di pagamento imposta nei mesi scorsi dalla FIFA, che aveva riconosciuto la validità dell'operazione.