Neil Warnock, allenatore del Cardiff, si scaglia contro l'arbitro dopo il ko contro il Chelsea per 2-1, arrivato in rimonta e nel finale. Il manager dei gallesi ha da ridire soprattutto sul primo gol, realizzato da Azpilicueta: "Sarri? Si lamentava per una maledetta rimessa laterale o qualcosa del genere. Gli ho detto: ‘Sarri, lo sai che Azpilicueta è in fuorigioco di due metri?’. Dovresti darmi una pacca e non lamentarti per una rimessa… Mi ha detto che non si era reso conto che fosse fuorigioco".



"MIA MOGLIE..." - A TalkSport Warnock ha poi aggiunto: "Quando sono entrato in casa, lei mi ha detto: 'Se avessi voluto colpire con un pugno l'arbitro e il guardalinee, non ti avrei fermato'. E' stato tutto così ingiusto... l guardalinee mi ha chiesto scusa dopo la partita. Ora però è troppo tardi, a che cosa servono le scuse?".