Gerry Cardinale torna a parlare. Il numero 1 di RedBird, a margine della conferenza “Sohn Hearts & Minds Investment Leaders” – evento di fund raising sulla ricerca medica - ha rilasciato un’intervista a The Australian, tornando a parlare del Milan e mandando un messaggio chiaro a tutti i tifosi rossoneri: “Oltre che come proprietario del Milan, mi sento impegnato a tutti gli effetti anche come custode della società e della storia rossonera”.



Il proprietario del club di via Aldo Rossi ha rivelato anche il proprio pensiero sullo sport e sul calcio in particolare: "Lo sport è un ammortizzatore in grado di resistere alla disintermediazione tecnologica. I nuovi modi di fruizione non ne cambiano il valore. Le realtà in cui ho investito non erano in difficoltà se si eccettua la monetizzazione dell'evento dal vivo. Il calcio è una partnership tra pubblico e privato”.