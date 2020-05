Il futuro di Radja Nainggolan è ancora tutto da scrivere. Lo ha ribadito anche il Cagliari in queste ore, attraverso le parole del direttore sportivo del club, Marcello Carli. Intercettato da cittaceleste.it, il dirigente ha così parlato del Ninja: “Futuro di Nainggolan? Al momento non ci sono novità. La nostra priorità, come lo è un po’ per tutti al momento, non è il mercato ma ripartire con il campionato. Al momento non ho sentito Marotta e nessuno, vedremo prossimamente cosa fare”. In estate Nainggolan lascerà il Cagliari - è in prestito secco - e tornerà all’Inter, ma salvo sorprese non per restare.







LA STRATEGIA NERAZZURRA - La priorità della dirigenza dell’Inter resta quella di provare a monetizzare dalla cessione del belga e di liberarsi dell’ingaggio da 4,5 milioni netti all’anno. Molto difficile una permanenza al Cagliari, soprattutto per questioni economiche legate sia al cartellino del Ninja che al contratto. Roma e Fiorentina sono tra le squadre maggiormente interessate, coi nerazzurri che pensano di inserire il suo cartellino in diverse operazioni, su tutte quella per Federico Chiesa coi viola. Priorità alla cessione, ma solo alle condizioni poste dall’Inter: servono almeno 20 milioni (è 19.6 milioni la cifra minima per non fare minusvalenza) per il belga. Non dovessero arrivare offerte di questa entità, l’Inter valuterà anche l’ipotesi reintegro: Conte non si opporrebbe alla sua permanenza, a patto che si veda anche in nerazzurro il Nainggolan di Cagliari. In campo e fuori.