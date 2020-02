Pagine bianche che attendevano inchiostro. Una storia ansiosa di conoscere il futuro per mettersi alle spalle il passato. Pasquale Carlino è tornato in un campo di calcio, lui che non aveva mai smesso di sognare questo giorno, lui che dopo l’incidente in moto aveva temuto che tutto potesse sgretolarsi. Perché prima di tutto si era temuto per la sua vita, dopo che il trauma cranico e l’emorragia cerebrale lo avevano costretto alle cure nel reparto di rianimazione. Il calcio era l’ultimo dei problemi, il ragazzo lottava per qualcosa di molto più importante.



La prima meravigliosa notizia è stata quella che lo vedeva uscire dal periodo più delicato, quella che lo dichiarava fuori pericolo. Una cena con i compagni nel ristorante di famiglia e una promessa a tutti: “Tornerò a giocare”. Perché si vive di passioni e per Pasquale il calcio è sempre stato al primo posto. La riabilitazione, i momenti di scoramento e i lunghissimi 18 mesi lontano dai campi, prove dure che Pasquale Carlino ha affrontato e superato, anche con l’aiuto di Vincenzo Raiola, agente ma soprattutto amico, che in questi mesi ha sempre sostenuto con colonne di cemento armato il sogno di questo ragazzo campano che a 10 anni aveva già conquistato anche il Milan dell’allora responsabile scout Silvio Broli, ben consigliato da Stefano Cirillo, attualmente ancora tra i principali scout e allenatore dei giovani talenti del napoletano.



Ieri il sogno ha ripreso a correre, Pasquale ha riallacciato gli scarpini ed è tornato a riassaporare l’odore dell’erba. Carlino è tornato in campo con la maglia del Monza (categoria Beretti), dove da questo gennaio giocherà in prestito dopo l’accordo tra la società brianzola e l’Inter, che in tutto questo tempo ha seguito il ragazzo fino al pieno recupero. Miracoli del calcio, storie meravigliose da leggere e raccontare. Bentornato Pasquale.