. Il conduttore tv, che sul finire del mese di ottobre ha contratto il virus, è stato trasferito al reparto Covid dell’ospedale dopo un primo periodo trascorso in casa, in quarantena. A confermarlo la stessa azienda ospedaliera.Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri!!! Torno prestoooo! - il messaggio scritto oggi da Conti sui propri social -. Stasera `Tale e quale show´ andrà avanti con Goggi, Salemme, Panariello e Cirilli!!! Forza ragazzi!!!!”.Il conduttore pochi giorni fa aveva raccontato sui propri social di avere i sintomi classici della malattia (febbre, dolori e tosse), seppur sotto controllo: “Sì, ho i sintomi , ma nulla di più del naturale decorso della malattia. Sono seguito e sono in isolamento”.