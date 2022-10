C'è stato un periodo durante il qualepensava che il calcio non facesse per lui. 'Gambadilegno', lo chiamavano. Strano per un brasiliano. E pensare che si era iscritto anche a scuola calcio, sì: per stare insieme agli amici.. Sulla fascia sinistra vola come un treno, il nuovo allenatore se n'è accorto subito: "E' fortissimo, arriverà in un top club". Con Brocchi faceva il terzino mancino nella difesa a quattro, Stroppa l'ha schierato braccetto sinistro nei tre dietro e con Palladino sta giocando a tutta fascia. Un jolly verdeoro.- Quando non corre in campo si diverte tra i fornelli. Le specialità di chef Carlos sono le tagliatelle, ma quando deve invitare una ragazza a cena si affida ai consigli della mamma: "Per non ordinare sempre la pizza". Da piccolo giocava in attacco, poi arrivò la svolta: "Se non avessi cambiato ruolo non sarei arrivato neanche nell'Under 17 del Corinthians".- Estate 2020,. "Mi ricorda Serginho" dirà poi l'ad. Carlos Augusto non ci ha messo troppo ad accettare nonostante l'interesse di Roma e Inter: "Ho pensato che il Monza fosse la scelta migliore per me". Scendere in B per conquistarsi la Serie A, ci ha visto lungo il ragazzo. Oggi gioca e segna, aspettando la chiamata di una big.