, prestante e sempre ricercatissimo nel vestire chebuoni il primo vero “mito calcistico di consumo” del calcio moderno, quel ragazzo nordirlandese che amava in egual misura le donne e l’alcool e che si chiamavaMa qualcuno c’è ancora. E quando racconta diquasi sempre si inumidiscono gli occhi e i ricordi tornano vivi come solo quelli della gioventù sanno essere …e il Paese ha voglia di tornare alla vita dopo i terribili anni del conflitto bellico. L’Italia ha anche una gran voglia di calcio. In fondo siamo ancora i campioni del Mondo in carica e, maestri inglesi a parte chiusi nel loro isolamento, da noi il campionato è di livello altissimo., che si stavano recando in Patagonia per vedere se c’erano le condizioni per farne una colonia gallese. Quando nasce Juan Carlos però, nel 1918, c’è solo il petrolio da estrarre e tanta tanta miseria. Appena può Juan Carlos se ne va, come tanti allora, a Buenos Aires a cercare fortuna. Ma ha le idee chiarissime; il calcio sarà il suo mestiere. In fondo a 11 anni (!) giocava già nella Prima squadra del suo paese, in mezzo agli adulti …. Non ci pensa due volte; lui è un “conquistador” (in tutti i sensi !) e le nuove sfide lo appassionano., a Caracas nel Dos Caminos dove vince un campionato nel 1945 segnando autentiche caterve di gol. Lì lo nota un “genovese-genoano” purosangue, il celeberrimo Signor Magnifico. Avvisa subito un dirigente “ho scoperto un genio. Dobbiamo prenderlo”, già storia e leggenda del calcio e che con il grande Torino si contendeva i trofei del periodo.”. De Prà si mette in porta e Garbutt comincia a lanciargli palloni da tutte le angolazioni … Verdeal la mette praticamente sempre in porta ! Il provino non dura neppure un quarto d’ora. De Prà lascia la porta, cerca un telefono e chiama in Società “Signori, abbiamo trovato IL fuoriclasse !” La trattativa economica con la Società è già “leggenda”. Si tratta di decidere l’ingaggio.Sapeva di meritarle. Sapeva di essere il più forte di tutti.che oggi farebbe sorridere ma a quei tempi non era infrequente; Verdeal aveva sempre segnato tantissimi gol in carriera e l’equazione per lo staff e i dirigenti del Genoa pareva semplicissima; segna tanti gol quindi è un centravanti. In realtà in quel ruolo stenta e qualcuno inizia a storcere il naso … a quel punto Mister Garbutt lo sposta mezzala … e Verdeal (o “Caracas” come veniva chiamato dai tifosi genoani per la sua provenienza da una squadra di quella città) si trasforma.e una visione di gioca incredibile. L’unica cosa che gli manca, come a tantissimi geni del pallone, è la continuità. Difficile che giochi una partita intera ad altissimi livelli. Si accende e si spegne a intermittenza, ma quando si accende … Si gioca a Torino contro il grandissimo squadrone che la nebbia di Superga ci ha strappato via prima del tempo … è un 3 a 0 netto per i granata e manca un quarto d’ora alla fine; Verdeal ? “non pervenuto”. Improvvisamente Juan Carlos si rianima; segna un gol, poi trasforma un calcio di rigore e nell’ultima azione con un gran tiro da fuori area colpisce il palo … l’impresa di recuperare tre gol al grande Torino non si concretizza per questione di centimetri. Ma l’anno successivoMa la sua passione per “le sottane” come si diceva allora è irresistibile; è un precursore anche in questo ! Non riesce resistere al fascino femminile che per’altro gli si offre con abbondanza. Verdeal è però sposato con la figlia di una “dama di corte” di un importante casato torinese. Le sue imprese mondane sono risapute e ad un certo punto la moglie arriva a dire il fatidico “basta”. Si separano. Stiamo parlando della seconda metà degli anni ’40 … la separazione non è semplicemente contemplata nella società italiana. Addirittura mentredi questo precursore, “fenomeno” di quei tempi e che per tanti tifosi genoani è “semplicemente il più forte calciatore che abbia mai vestito la maglia rossoblu”. Tre stagioni, tanti gol e soprattutto tante prestazioni indimenticabili.(anche qui precursore assoluto !) in programmi calcistici alla tv argentina.… La Nord non dimentica mai i suoi idoli, anche se si parla di giocatori di un’epoca lontana ma tenuta viva dai racconti tramandati, da qualche vecchio libro o qualche foto sbiadita dal tempo …dove si era trasferito con la famiglia quasi trent’anni prima. Ma la figlia Anna Maria non ha dimenticato Genova e i genoani … e anche lei, quando qualche vecchio tifoso genoano le parla del padre, si ritrova, come loro, con gli occhi lucidi …ma lui in campo non c’è. Vanno negli spogliatoi e lo trovano intento ad ingrassare e pulire gli scarpini da calcio con una precisione quasi maniacale “sembrava un violinista con il suo strumento” disse De Prà all’epoca.Ben presto tutti i “Mister” del campionato italiano si accorgono che Verdeal è un fuoriclasse vero. Allora non c’erano “gabbie” o pressing ma una sana e robusta marcatura a uomo. Ci provò la Fiorentina con il terzino Eliani che si incollò letteralmente a “Caracas” per tutto il match; risultato ? 5 a 0 per il Genoa con 4 gol di Verdeal !; stessa tattica. Il più duro della squadra, il terzino Salar, in marcatura su Verdeal. Salar non riesce neppure ad avvicinarsi al fuoriclasse argentino. Le sue finte e i suoi dribbling lo ridicolizzano per tutto il match. Il Genoa vince 4 a 2 e Salar, al massimo della frustrazione, si avvicina a Verdeal e … lo prende a schiaffi !, o meglio, “opinionista” alla tv argentina. Si guadagna il nomignolo di “Pajaro” (Il Picchio) per la sua insistenza nel ripetere all’infinito i suoi concetti calcistici.. Per affidarla poi al fratello e continuare la sua carriera di calciatore prima e allenatore poi.Un ringraziamento particolare all’amico Renato Villa, autentica enciclopedia della storia del Genoa senza il quale questo articolo non avrebbe mai potuto prendere forma.