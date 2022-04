Si chiama Carlotta Bonke, ha 26 anni è tedesca e come tratti distintivi ha un fisico da urlo e oltre 325mila followe sul proprio profilo instagram. In passato le sono stati attribuiti dalla stampa gossippara tedesca diversi flirt con calciatori della Bundesliga, ma da tempo ha scelto di dedicarsi solo al lavoro di modella, influencer ed esperta di fitness. Con questi gira il mondo, potenzialmente in bikini e professandosi rigorosamente single, senza nascondersi come in quest scatti.