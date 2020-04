Andrea Carnevale, responsabile dello scouting dell'Udinese, ha parlato così del futuro del centrocampista bianconero Rolando Mandragora: "A fine stagione tornerà alla Juventus, ha diverse offerte".



Dichiarazioni importante per un giocatore che la Juventus bloccò nel gennaio 2016 per 9 milioni di euro, a poche settimane dal suo esordio in Serie A con la maglia del Genoa, e che ha rivenduto per 20 ai friulani nell'estate 2018. Se la Juventus decidesse di riacquistare il calciatore campano, dovrebbe versare nelle casse dell'Udinese 26 milioni al termine di questa stagione. Non è da escludere tuttavia che il suo rientro alla Juve sia soltanto temporaneo e che Mandragora diventi una contropartita tecnica da sfruttare per agevolare alcune operazioni in entrata nel mercato di Serie A.