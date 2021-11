Giovanni, amministratore delegato del, è stato intervistato da Paolodurante il Social Football Summit 2021 presso lo stadiodi Roma. Tra le varie tematiche affrontate, ecco qualche retroscena di mercato su sui neroverdi."Berardi probabilmente è il giocatore più forte che abbiamo in rosa, ma. In quei momenti però deve intervenire la società e valutare bene se cedere alla volontà del giocatore o meno. Questo vale anche con altri calciatori come"."Quest’anno poi abbiamo ceduto pezzi importanti. Abbiamo dato via un difensore comeper. Abbiamo cedutoe lo abbiamo fatto alle condizioni che volevamo. Con laè stata una trattativa molto complicata terminata con una formula che probabilmente i non addetti ai lavori non capiscono, ma che per noi è stato un risultato fantastico. Abbiamo conseguito quello che ci eravamo prefissati., perciò il calciatore e la società avevano già trovato l’accordo."."Se il Sassuolo ha ricevuto offerte a livello societario?. Offerte per me? Sai,. Oggi siamo una società organizzata, quando sono arrivato non c'era nulla. Ho un gran legame con tutti ormai".