L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a Sky in occasione della presentazione ufficiale della stagione 2023/24 dei neroverdi. Tanti i temi trattati fra cui anche il futuro di Domenico Berardi che dal palco dell'evento ha fatto tremare i tifosi ipotizzando un addio.."Spero che sia una battuta ma è chiaro che il mercato è ancora a lungo, sia per i giocatori in entrata e in uscita. Ogni giorno può succedere qualche cosa, ma spero tanto che non riguardi Berardi. Credo sia una battuta perché anche l'anno scorso ha detto la stessa identica cosa. Attualmente non ho avuto alcun tipo di richiesta da nessuna società. Domenico è il nostro campione e lui lo sa. Il nostro obiettivo è continuare con lui che è la nostra bandiera. Quindi credo sia una battuta, che ci sta in una serata del genere"."Holm? È un giocatore importante ma stiamo valutando le uscite in questo momento, poi capiremo chi poter acquistare. Lui ha già dei valori importante quindi diventa difficile da acquistare a livello di costi. Una volta concluse le uscite vedremo cosa acquistare ma abbiamo già qualche giovane di prospettiva sott'occhio"."Ferrari? Stiamo discutendo con la Sampdoria, vediamo se questo tipo di possibilità possa accontentare anche Gian Marco. Spero si possa concludere nei prossimi giorni"."Rogerio? È una trattativa che stiamo portando avanti in questi giorni. Anche da parte del giocatore c'è il desiderio di andare avanti in un club diverso e spero si possa concludere. Non so se poi riesca a raggiungere un accordo con la squadra tedesca ma noi siamo a buon punto"."Maxime Lopez? Attualmente non c'è ancora nulla di concreto, è un giocatore che riteniamo importante, valutiamo"."Siamo ancora una società giovane, questa stagione sarà l'undicesima in Serie A. Ci stiamo costruendo la nostra storia con una politica basata sui giovani, in una società che ci permette sempre di più di avere riconoscibilità. È un percorso che ci permetterà di evitare di fare cessioni importanti in futuro ma per essere sostenibili quando arrivano offerte importanti dalle big crediamo che sia giusto lasciarlo partire"."Scamacca lo reputo un giocatore che non ha ancora dato il meglio di sé stesso, andrebbe a far bene in tutte le squadre italiane. Se fossi in Gianluca rimarrei ancora un anno in Premier perché non è riuscito ancora a far capire il suo valore in Inghilterra. In qualsiasi squadra approderà sarà un grande acquisto, credo che ci siano pochi giovani con le sue qualità".