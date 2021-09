Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla di Domenico Berardi, attaccante dei neroverdi e della nazionale, a Tutti Convocati: "Berardi via? Vinci un Europeo, ti confronti con campioni, puoi avere l'idea di cambiare. Noi disponibili a valutare come fatto con Loca, devono esserci le condizioni giuste per tutti, con lui non ci sono state, siamo dispiaciuti, ma anche felici che resti con noi".



SU BERARDI E RASPADORI - "Berardi per noi è il giocatore più importanti, è cresciuto con noi sotto tutti gli aspetti, ha grande qualità e sotto l'aspetto umano e caratteriale in una squadra come la nostra è determinante. Raspadori è un giovane di grandi qualità, deve dimostrarle".