L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha fatto il punto a Sky Sport di alcune delle questioni più calde del mercato del club emiliano. "Scamacca? Io credo che sia normale in un momento di ritiro come questo che ci siano delle voci di mercato su qualche giocatore. Il West Ham offre 40 e il PSG offre 35? Sì poi c’è qualche bonus di differenza e c’è un discorso che non è solo legato all’aspetto economico ma può essere legato anche all’aspetto proprio del giocatore, all’aspetto tecnico. Una cosa è certa: siamo una società che in questo momento non ha necessità di vendere. Bisogna ascoltare le esigenze del giocatore e vedere le richieste che possono arrivare e che possono arrivare da un giorno all’altro", ha dichiarato il dirigente nero-verde.



Sulla possibile partenza di Frattesi in direzione Roma: "Non ci sono sviluppi, con la Roma ci siamo visto più di due settimane fa. Da allora non ci sono stati più contatti. Per cui il discorso di Frattesi credo che sia molto lontano. Per il momento è tutto fermo".