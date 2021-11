L’ultimo piagnisteo diè doppio.gli arbitri hanno danneggiato la Roma anche in Conference League, dopo averla massacrata in campionato.: la Roma ha una rosa scarsa, scarsissima, tant’è vero chePover’uomo: ce l’hanno tutti con lui.Proviamo a prenderlo sul serio anche stavolta, benché non sia facile: ormai. La questione deglimerita appena di essere sfiorata: un allenatore che ha in mano la, semifinalista dell’ultima Europa League e(e da un tecnico che costa), non può trovare scuse se fa un punto in due partite contro il. Peraltro, nello specifico, è vero che ai giallorossi nella gara di ritorno sono stati negati due rigori, ma è anche vero che hanno segnato il 2-2 in fuorigioco.Concentriamoci sul. Dice. Vero, è una straordinaria alternativa ai centrocampisti titolari del, anzi ormai è quasi un titolare alla pari con. Ma il tecnico rossonero, bensì anche(gli avete mai visto giocare una buona partita in Italia?),(sulla via di una lentissima maturazione),(ancora visibilmente acerbo). Eppure li utilizza, eccome se lo fa, perché ne ha bisogno. Però: forse è per questo se poi ottiene (anche) qualcosa di buono.Mourinho, invece,. Le annienta. Le cancella. Eppure non sono così male, se ci pensate:, ad esempio, è stato titolare dell’Under 21 spagnola;è stato richiesto nelle ultime due estati da almeno quattro club inglesi;è stato nella scorsa stagione il capocannoniere della Roma con 17 gol più di Mkhitaryan e di Dzeko;nell’Albania ha marcato con successo Lewandowski e comunque è stato pagato quasi 30 milioni dai Friedkin.E soprattutto: è normale che un allenatore tratti i suoi calciatori, per di più giovani, come se fossero? Avete mai visto o sentito qualcun altro dire certe parole sui tesserati del suo club? La verità è cheMa ormai è diventato imbarazzante.@steagresti