Caro, l’acquisto dida parte del suo- suo nel senso che lei ne è diventato il direttore sportivo da qualche settimana - lascia sorpresi, se non addirittura, molti di coloro i quali seguono il calciomercato non da anni ma, ahinoi, daCi stupisce lache il suo club attribuisce a questo calciatore: in una sessione di trattative così difficile dal punto di vista economico, investireper un difensore forte, ma non esattamente l’erede dio di, può apparire. Ma questa forse è un’idea che abbiamo noiitaliani. E poveri lo intendiamo nel senso letterale del termine: senza denaro. In effetti voi inglesi continuate a essere decisamente, tanto che l’- ad esempio - ha pagato un altro difensore non proprio fenomenale,del, addirittura, 58 milioni di euro al cambio attuale. Lei dirà: il merito è di chi cura gli interessi e i progetti della, la quale viene riempita di soldi dalle tv di tutto il mondo anche in epoca di Covid. Insomma, 50 o 60 milioni di euro pera noi sembrano una, dalle sue parti evidentemente non lo sono.C’è però, in questa operazione, qualcosa che ci sorprendeal quale ilacquista, ed è la valutazione che lei, caro, ha attribuito a questo calciatore negli ultimi due anni, cioè nelle ultime tre sessioni di mercato estivo. Dunque, milione più milione meno,lei - come direttore sportivo della, tralasciamo la qualifica ufficiale che le avevano dato a Torino, ovviamente il lingua inglese - ha compratodalper. Evidentemente il rendimento di questo ragazzo l’aveva, al punto da giustificare uncosì importante. Non lo ha però portato subito a, perché laevidentemente non ne aveva bisogno in quel momento, nonostante fosse un giocatore già così costoso; lo ha lasciato in prestito alLa stagione 2019-2020, cheha dunque trascorso in prestito al, deve essere stata giudicata - da lei e dai tecnici della Juve -, tant’è vero che ha deciso di cederlo subito all’a una cifra decisamente inferiore: 2 milioni per il prestito e 16 per il diritto di riscatto. In questo modo la Juve non ha dovuto mettere a bilancio una, perché in due stagioni erano stati ammortizzati circa dieci milioni, ma lei: nel 2019 (come uomo mercato della Juve, ricordiamolo); nel 2020 (nella stessa veste)E arriviamo a oggi. Lei, caro, adesso lavora per il, che all’ha fatto decisamente bene tanto cheha deciso di riscattarlo subito, senza attendere l’anno prossimo (il prestito era biennale, avrebbe potuto aspettare il 2022 per prenderselo tutto per sé). E quale cifra paga il suo club per comprare il difensore? Esattamente 50 milioni di euro, che con i bonus possono diventare 60.In sintesi, caro, notiamo come lei abbia, lo abbia, lo abbia. Sarebbe così gentile da spiegarci come sia possibile tutto questo? Ha sbagliato l’anno scorso a venderlo a poco oppure quest’anno a acquistarlo a tanto? Oppure ha esagerato in entrambe le circostanze? Perché, se i numeri non ingannano (e non lo fanno mai), almeno una volta ha sbagliato in modo clamoroso, o a svalutarlo quando lo ha mandato all’, o a sopravvalutarlo quando lo ha portato a. A proposito, Paratici: ma non è che qualcuno dellal’ha chiamata per chiederle@steagresti