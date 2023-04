Brutte notizie per i tifosi di calcio di tutta Italia. Le nuove divise da gioco delle loro squadre preferite costeranno di più nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Footy Headlines, Adidas, Nike e Puma rivedranno al rialzo i prezzi dei loro prodotti, tra maglie “Authentic” e versione “Replica”.



In particolare, le magliette “Replica” saranno messe sul mercato con un rincaro tra il 5 e l’11%, a seconda del marchio. Nike e Puma aumentano entrambe i loro prezzi del 5,6% (da 90 a 95 euro), mentre Adidas aumenterà i prezzi fino a 100 euro (+11,1%).

Tuttavia, Adidas non infrangerà ufficialmente la barriera dei 100 euro, poiché il prezzo esatto delle maglie si fermerà a 99,95 euro. Le versioni “Authentic” di Adidas sono quelle che faranno registrare i maggiori aumenti di prezzo, con la società tedesca che porterà la cifra da 140 a 160 euro (un rincaro del 14,3%). Nike vorrà invece 150 euro per un kit “Authentic” della prossima stagione, mentre il prezzo di Puma resterà bloccato a 140 euro. In Italia le tre big sono sponsor di altrettanti top club: Inter (Nike), Juventus (Adidas) e Milan (Puma).



Di seguito, i prezzi per le divise da gioco “Replica” nella stagione 2023/24:



Adidas: 100 euro (da 90 euro)

Nike: 95 euro (da 90 euro)

Puma: 95 euro (da 90 euro)



Questi, invece, i prezzi per le divise da gioco “Authentic” nella prossima stagione:



Adidas: 160 euro (da 140 euro)

Nike: 150 euro (da 140 euro)

Puma: 140 euro (nessuna variazione)