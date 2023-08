Tu sai che non commetterò l’errore di perdere la tua amicizia, dopo aver fatto tanto per riconquistarla. Però la notizia, del tutto prevedibile,. Non siamo noi, tuoi estimatori e sostenitori, a perderci, ma,E’ chiaro a tutti, figurarsi a te, che non esiste paragone tra guidare l’Italia e l’Arabia,. Io ci credevo, come avevo creduto che saresti arrivato al trionfo di Londra. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale, ti esortai a non dimetterti, come forse avresti voluto, e avrebbe voluto la maggioranza degli italiani. Non l’ho fatto per avere la tua approvazione, ma perché credevo in te, alla tua volontà, alla tua ambizione e anche al tuo lavoro.Nelle tue rare interviste, dopo le dimissioni, te la sei presa con il presidente Gabriele Gravina, un amico più che un presidente, al quale, via pec, avevi chiesto che fosse sciolta la clausola della rescissione del contratto in caso di mancata qualificazione al prossimo Europeo. Eppure sapevi che non era questo il modo per chiedere altra fiducia, né per aprire un confronto. Lo staff non c’entra, le ragioni personali neppure. Lo sai, lo sappiamo.perché, dopo tante incomprensioni, con me eri sempre stato sincero. E allora ti chiedo: qual è il Roberto che ho conosciuto?