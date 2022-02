Frank Leboeuf, ex difensore della nazionale francese, intervistato da ESPN parla anche di Cristiano Ronaldo: "Credo che arrivi sempre un momento in cui si debba pensare 'cosa farò della mia vita e della mia carriera?'. E penso che per Cristiano Ronaldo sia giusto fare una discussione del genere, con se stesso e con la sua famiglia, per capire se la sua carriera ha un futuro. Non voglio vedere Ronaldo e provare pena per lui, perchè è stato tantissimi anni a un livello altissimo. Non voglio che diventi un calciatore normale".