Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, parla al Telegraph di Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United: "Lo United ha commesso un errore acquistando nuovamente Ronaldo la scorsa estate. E sarebbe un errore ancora più grande quello di tenerlo in rosa la prossima stagione. Se il suo ritorno è limitato a questo campionato, lasciarlo partire tra qualche mese risolverà più problemi di quanti ne potrebbe creare. Ogni volta che c'è un risultato deludente, trapela una nuova storia su di lui che prende in considerazione il proprio futuro. Ogni volta che segna un calciatore della squadra che non sia lui, si nota una reazione scoraggiata. L'anno scorso il Manchester United era una squadra più unita ed equilibrata di quanto non lo siano ora. Nessun giocatore può essere più grande del club per il quale scende in campo. Quando un tecnico lascia fuori un calciatore di 37 anni non dovrebbe fare rumore".