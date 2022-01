La Lazio ha trovato il difensore che cercava sul mercato. Il club biancoceleste sta definendo l'accordo per Casale del Verona sulla base di un presito oneroso da 1 milione di euro con riscatto fissato ad altri 9 milioni. Per il giocatore è pronto un contratto quadriennale da circa 1,3 milioni di euro netti a stagione.



Possibile percorso inverso per il serbo Kamenovic, destinato al Verona in prestito. La stessa formula delle cessioni effettuate in questo mercato invernale: Escalante all'Alaves, Jordan Lukaku al Vicenza e Vavro al Copenaghen.



L'attaccante Muriqi ha rifiutato i francesi del Saint-Etienne e sta valutando una proposta dagli spagnoli del Mallorca. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di fumata bianca la Lazio chiederà al Verona uno tra Lasagna e Kalinic in alternativa a Lapadula del Benevento. Intanto dalla Francia rimbalza il nome del giovane franco-ivoriano Bakayoko del Montpellier, nel mirino così come Burkardt (Mainz) e Sesko (Salisburgo).