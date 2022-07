Nicolò Casale è un nuovo difensore della Lazio. Felice per questa nuova avventura, ai microfoni di sky ha dichiarato: "Realizzo un sogno e non vedo l'ora di partire. Il corteggiamento di Sarri è stata una delle cose principali che mi ha coonvinto a venire in questa grande società. C'è poco da dire, sono in un grnade club e non vedo l'ora di iniziare, aspettiamo l'ufficialità. Ho una grande forza per iniziare".



Proprio questa mattina il centrale originario di Negrar ha sostenuto le visite mediche in Paideia e nelle prossime ore partirà per raggiungere i suoi nuovi compagni in ritiro.