Emmaneul Cascione, centrocampista ex Pescara e Cesena, parla a bzona.it: "Ripescaggi e ricorsi? Guarda sono schifato dal calcio, credo che tutta Europa stia ridendo per la situazione che si è creata. Ci sono squadre come la Viterbese che si allena senza giocare una partita da luglio. L'Entella ha iniziato un campionato ma vuole giocarne un altro. Tutto assurdo, sinceramente sono contento di essere uscito dal calcio professionistico".



IL MERCATO - "Avevo praticamente trovato un accordo con il Vicenza, ho sostenuto anche un allenamento... ma poi le cose sono cambiate e ho scelto Santarcangelo sono ripartito dalla D con loro e riesco a stare ugualmente vicino alla mia famiglia. Siamo un bel gruppo con un allenatore Daniele Galloppa (ex Parma) molto preparato".