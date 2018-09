Il Paris Saint-Germain resta in una posizione molto delicata per le operazioni Neymar e Kylian Mbappé condotte dal club del presidente Al Khelaifi nell'estate del 2017. Con un comunicato, infatti, l'Uefa ha annunciato di aver rimandato il PSG alla camera investigativa per ulteriori approfondimenti dopo il dossier riaperto nello scorso luglio sul Fair Play Finanziario.



"Dopo la decisione dell'ICFC, l’organismo responsabile per il controllo finanziario dei club per approfondire la posizione del Paris Saint-Germain e la successiva scelta di far valutare la società dal CFCB Adjudicatory Chamber, l'Uefa annuncia oggi di rimandare la posizione del PSG alla Camera Investigativa per ulteriori investigazioni".