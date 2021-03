Iker Casillas e Sara Carbonero si separano. Lo ha confermato la ​giornalista spagnola con un lungo post social: ​"Sia io che Iker ci sentiamo enormemente orgogliosi della famiglia che siamo e di aver potuto condividere un amore che ci ha riempito di felicità durante tutti questi anni. Da oggi strade diverse ma non lontane poiché insieme proseguiremo nel meraviglioso compito di continuare ad essere genitori come abbiamo fatto finora. È una decisione molto ponderata e che prendiamo di comune accordo. Rispetto, affetto e amicizia rimarranno sempre. La nostra priorità è amore e impegno, per condividere il benessere e l’educazione dei nostri figli e proteggerli in modo che crescano in un ambiente stabile e sano. Con queste parole chiediamo che la nostra privacy sia rispettata in questo momento di cambiamento. Queste saranno le uniche parole pubbliche che faremo nel presente e in futuro. Molte grazie per la vostra comprensione”.