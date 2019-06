Lo mismo que este tweet de hace un mes salvo la parte de la revisión con el Doctor. Más que nada porque la tengo mañana. Abrazo a tod@s https://t.co/or8ObuBkjP — Iker Casillas (@IkerCasillas) 13 giugno 2019

Lo spagnolo, con un messaggio sul proprio profilo Twitter, ha voluto smentire la notizia del suo ritiro imminente. Questo il contenuto del messaggio di Casillas: "Lo stesso concetto di questo tweet di un mese fa, salvo per la parte della visita dal dottore. Più che altro perché ce l'ho domani. Un abbraccio a tutti".Iker Casillas sarebbe pronto ad appendere i guantoni al chiodo. Secondo quanto riferisce O Jogo il portiere del, dopo l'infarto occorsogli lo scorso 2 maggio, avrebbe deciso di non tornare all'attività agonistica.Pinto da Costa, presidente dei Dragoes, gli avrebbe offerto un posto in società durante una cena avvenuta negli ultimi giorni.Casillas potrebbe chiudere con un palmares invidiabile: 5 Campionati spagnoli, 4 Supercoppe di Spagna, 2 Coppe di Spagna, un Campionato portoghese, una Supercoppa di Portogallo, 3 Uefa Champions League, 2 Supercoppe Europee, una Coppa Intercontinentale, un Mondiale per Club, un Mondiale e due Europei.Assumono così ancora più forza le voci che vedono Gigiexcome erede dello spagnolo come estremo difensore dei biancoblù.