- che ha assunto ormai i contorni della telenovela - relativa al recupero di, match valido per il primo turno del girone di ritorno e inizialmente prevista per il 6 gennaio scorso., rinviato per l'alto numero di positività al Covid-19 nella formazione emiliana,, denunciato da esponenti di quelle squadre concorrenti per gli stessi obiettivi di classifica di Bologna ed Inter., mentre è spettato al tecnico del Cagliari Walter Mazzarri il compito di porre l'attenzione sulla corsa salvezza e sulla necessità di individuare delle soluzioni per consentire alle squadre coinvolte di rimettersi in pari nel numero delle partite disputate.che si appella ad un vizio di forma (la presentazione della distinta da parte del Bologna poche ore prima della partita del 6 gennaio) per ottenere la vittoria per 3-0 a tavolino., che teoricamente potrebbe anche ottenere un verdetto favorevole e non dover più giocare il 27 aprile, come ha stabilito in giornata il nuovo numero uno della Lega Serie A. Una mossa in avanti per rompere l'empasse ma anche per dimostrare di voler incidere da subito nel suo nuovo ruolo, dopo tanti mesi di scontri e di veleni dei quali ha fatto le spese l'ex presidente Dal Pino, costretto alle dimissioni dalle continue spaccature tra i club.- "Abbiamo programmato nelle prime date utili i recuperi delle cinque partite rinviate tra fine dicembre e inizio gennaio a causa della pandemia. Ringrazio tutti i componenti del Consiglio di Lega per il lavoro svolto, che ora consente a tifosi e Società di avere il quadro chiaro degli impegni sportivi fino al termine del campionato., anche con procedure speciali simili a quanto già avviene con il Tas durante i giochi olimpici", ha dichiarato Lorenzo Casini. Idee chiare per il futuro, metodi decisi per il presente. Niente più casi alla Bologna-Inter, che si gioca il prossimo 27 aprile. Almeno fino all'ultima puntata.