Il presidente della Lega Serie A,, parla a margine di Sport Industry Talk, convegno organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera: "Decreto Crescita? Un anno fa è stato modificato, alzando la soglia a 1 milione di euro, ovvero un reddito superiore alla media della Serie A - riporta l'Ansa -. Ora che si decida di cancellarlo a distanza di un anno con contratti in corso mi sembra irragionevole. Bisogna prendersi un po' di tempo per raccogliere dati, valutare e senza discriminare fra categorie di sportivi o di contribuenti. Un intervento fatto così, con contratti in essere... I costi in più chi li paga?".Casini prosegue: "Il problema degli stadi è quello principale del calcio italiano, ma l'impiantistica è il problema principale dello sport italiano. L'Italia va vista nel suo insieme, gli stadi sono un'opera pubblica, se c'è un problema di opere pubbliche è chiaro che si va anche a parlare degli stadi. Serve che il governo si impegni di più per aiutare le amministrazioni locali a risolvere i nodi burocratici che paralizzano la creazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento degli stadi".Infine, sul problema stadi: "Le società riescono a trovare le risorse ma se con le risorse non riesci a costruire gli stadi il problema è del Paese. Il sindaco anche più bravo non può farcela da solo. Cosa chiedo per il 2024? Due cose: che i risultati sportivi siano come lo scorso anno in Europa e che la nazionale vada bene all'Europeo. E poi che ci sia una collaborazione col governo per un'accelerata sulla questione stadi, ma in questo il ministro Abodi, anche sul caso Franchi, sta dando una risposta molto positiva".