è stato protagonista in giornata di, nel quale è tornato ad analizzare la complicata situazione di diversi club del nostro massimo campionato ed il tema della rateizzazione delle tasse. "Nessuna sanatoria sia chiaro, ma anche le tempistiche devono essere chiare. Tutte le società vogliono essere messe in condizioni di farlo senza essere sanzionate", ha dichiarato Casini.Il numero uno della Lega ha anche dichiarato: "A esempio, il cinema ha beneficiato di oltre 4 miliardi di euro, il turismo di 7.. Basterebbe consentire la rateizzazione che già la legge consente, ma senza applicare interessi e sanzioni aggiuntivi".Infine Casini ha chiarito: "Per quanto riguarda i vivai, entro fine anno la Lega Serie A presenterà una sua proposta sia in termini di investimenti che di necessità di interventi legislativi su diversi temi. Siamo in una situazione in cui abbiamo migliorato quello che abbiamo potuto anche se non basta. Nessuna società incassa dalle scommesse, ma dall’altra parte non c’è nessuna misura contro la pirateria che danneggia lo sport, il calcio in particolare, a livello di mancati incassi. Credo che il Senato e il Parlamento debbano mettere fine alla vicenda, qui si chiude quello che è cominciato, nessuno vuole una nuova misura di aiuti".