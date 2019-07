Le 48 ore cui faceva riferimento Giulini sono trascorse, ma la decisione di Nicolò Barella non sembra essere cambiata di una virgola. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che si interroga: "Adesso cosa farà il Cagliari?



“E adesso il Cagliari che cosa fa con Nicolò Barella? Passati i due giorni concessi al centrocampista per valutare l’offerta della Roma (35 milioni più Defrel) già accettata dal presidente Tommaso Giulini, il club rossoblù resta con il cerino in mano. Ben sapendo che la decisione Nicolò l’ha presa da tempo e non prevede trasferimenti nella Capitale. Per Barella c’è solo l’Inter, c’è solo Antonio Conte, c’è solo la Champions League: questo è il punto di partenza e sarà con tutta probabilità anche il punto di arrivo dell’intrigo di mercato. Anche se i tempi si sono allungati, le parole pronunciate da Giulini lunedì in Lega a Milano non hanno spostato di una virgola il pensiero di Nicolò”.