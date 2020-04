Marotta ha portato ad Appiano Gentile una nuova disciplina e anche per questo motivo Icardi e Nainggolan non hanno potuto contare su una seconda chance. Tempi di rifondazione, il club avvertiva l’esigenza di indicare una direzione e costruire precedenti che servissero d’esempio al gruppo che avrebbe formato il nuovo corso.Lukaku ha sbagliato, nella sostanza e nella forma. Lo ha fatto due volte nel giro di un mese. L’Inter gli aveva già perdonato l’uscita su Rugani e la Juventus. Ci è cascato ancora una volta.L’Inter veicola le dichiarazioni dei propri tesserati, chiede loro di essere informata circa possibili interviste. Lukaku se ne frega, accede a Instagram e ciarla con gli amici come se non fosse un professionista strapagato. Di cosa, poi? Del Coronavirus, l’argomento che attualmente crea maggiore ansia. Lukaku, semplicemente, ha infranto le norme e di solito, per i comuni mortali, è quanto basta per ricevere una sanzione. Specie se sei recidivo.Dall’Inter, invece, filtra la possibilità di adottare ancora una volta la linea morbida. Lukaku ha capito l’errore commesso, fanno sapere. Inoltre è ancora scosso da tutto ciò che sta accadendo. Non può bastare, è evidente. La scorsa estate l’Inter ha imboccato la strada giusta e su quella deve proseguire se intende realmente crescere.Proprio ciò che aveva affossato la società in tempi non sospetti. Anzi, se davvero Lukaku è quel leader che vanno raccontando, si multi da solo. Lo faccia per il gruppo e per dare un esempio anche ai più giovani.Anche perché è uno staff, quello della comunicazione, che già fa acqua da qualche parte. Meglio non lasciarli anche da soli.