La Lazio non ci sta. E fa chiarezza sulla situazione positivi. Tutto nasce da quanto successo oggi, con Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha che non sono saliti sull'aereo per San Pietroburgo, dove domani è in programma la sfida con lo Zenit,Questo il comunicato: "In relazione alle notizie stampa apparse sui diversi organi di informazione, si comunica cheI test svolti nella giornata di ieri per la competizione europea hanno confermato la positività di alcuni componenti del gruppo squadra che risultano essere già in isolamento"."Contestualmente la scrivente società, che continua a monitorare periodicamente i propri tesserati attraverso qualificati laboratori,e, in un clima di piena collaborazione e di tutela della salute dell’intero gruppo e della più ampia comunità, sta valutando le singole posizioni di alcuni tesserati.In ogni caso si raccomanda la comunità sportiva alla massima cautela nella divulgazione di notizie prive di fondamento e riscontri che potrebbero ledere il diritto alla privacy e di immagine della scrivente società e dei propri tesserati".