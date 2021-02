“Stanno facendo bene, sarà una partita aperta a tutti i risultati”. Queste le parole di Lionello Manfredonia, doppio ex di Roma e Juventus, che a Sky Sport ha parlato del big match di sabato pomeriggio. “Dzeko-Fonseca? Nella mia Lazio ne succedevano di tutti i colori, sono situazioni che nel calcio sono sempre successe. Si sta esagerando, come è successo anche nel caso che ha coinvolto Gomez e l’Atalanta. La Roma dovrà stare attenta all’attacco della Juventus, che può fare male in ogni momento“.