Dario Nardella è intervenuto da Palazzo Vecchio e ha parlato del caso Stadio Franchi che sta impazzando a Firenze nelle ultime ore. Le sue parole raccolte da Violanews.com: "Siamo riusciti in pochissimo tempo ad ottenere ben 39 pareri positivi da altrettante autorità nella conferenza dei servizi. Abbiamo realizzato un concorso internazionale, tutto questo in un anno e mezzo. Vale la pena dire che lo stadio Franchi è un caso unico in Italia ed Europa. Non può essere paragonato ad altre situazioni se non al Flaminio di Roma, adesso vergognosamente abbandonato"



L'AFFONDO - L'alternativa qual era? Lasciarlo abbandonato a sé stesso? Come il Flaminio che porta anch'esso la firma dell'architetto Nervi. Sono stati spesi molti soldi pubblici per varie opere. Solo a Cortina 85 milioni per la pista da Bob e non si può per il Franchi? Lo stadio di Firenze ha tantissimi vincoli e nessun privato è intervenuto sul tema. Sul Franchi tutti parlano, ma nessuno ha mai portato una soluzione. Io l'ho trovata e l'Unione Europea deve riconoscerlo. Noi porteremo avanti la procedura senza problemi. Ricordo che l'importo che verrà controllato è solo una parte non il totale. Nei prossimi giorni incontreremo le varie parti interessate.