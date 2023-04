"Aspettiamo sempre che la cosa si faccia insopportabile prima di agire. È qui che dobbiamo cambiare atteggiamento" @2DaniLuiz pic.twitter.com/Ftqw15cutl — JuventusFC (@juventusfc) April 5, 2023

Che come puntualmente accade nei momenti più critici è stato il primo a presentarsi davanti ai microfoni, commentando così il presunto punto di partenza delle tensioni finali: “Lukaku ha segnato, ha fatto un gesto di stare zitti alla nostra curva e lì è stato facile il lavoro dell’arbitro che è normale lo ammonisca. È stato espulso correttamente secondo me”., dal campo non aveva avuto la minima percezione dei vergognosi episodi razzisti da cui poi tutto il mondo del calcio ha preso le distanze, compresa la stessa Juve.non a caso è stato lui il protagonista anche del podcast “Sulla razza” promosso dalla Juventus e giunto alla seconda edizione. Lanciando poi un altro messaggio in giornata, questa volta non fraintendibile in alcun modo: “Il razzismo è un argomento troppo serio per essere trattato in maniera superficiale. Io sono antirazzista e qualsiasi atto di questo genere deve essere duramente condannato”.