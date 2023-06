. La decisione dell'attaccante di non esercitare l'opzione per estendere di un altro anno l'attuale contratto (in scadenza nel 2024) ha sconvolto l'ambiente parigino e mandato su tutte le furie la proprietà qatariota, che ora spinge per capire se il PSG del domani avrà ancora o meno il suo asso principale.- Forte quindi il pressing del club sull'entourage del giocatore per arrivare in tempi brevi a una decisione definitiva. In questo senso, rivela Le Parisien,: se Kylian confermerà la volontà di non prolungare ulteriormente il contratto (la clausola unilaterale può essere attivata fino al 31 luglio), allora il PSG lavorerà attivamente alla cessione.- In Qatar infatti hanno le idee chiare: dopo aver fatto l'impossibile lo scorso anno per rinnovare il suo contratto, rendendolo il calciatore più pagato d'Europa,. Pertanto, il PSG ha già iniziato a valutare i margini di una cessione in estate e il quotidiano francese conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni:, questa è la cifra fissata per separarsi da Mbappé. Messaggio chiaro lanciato al, che nel frattempo resta prudente in attesa della sterzata definitiva: non appena Mbappé e PSG decideranno una volta per tutte se andare avanti insieme o separarsi,farà la sua mossa.