Il rischio per l'Ucraina è quello di subire penalizzazioni o di perdere a tavolino le partite giocate in un girone di qualificazione iniziato nel migliore dei modi. La nazionale di Andriy Shevchenko è in testa al gruppo B con 4 punti dopo il pari in Portogallo e la vittoria in Lussemburgo, ma è alle prese con il caso Junior Moraes, brasiliano naturalizzato ucraino, ma secondo le due federazioni avversarie, che hanno presentato denuncia, senza il rispetto dei regolamenti previsti in materia dalla Fifa. Come riporta Repubblica, ieri la Uefa ha ufficialmente aperto un'indagine sulla vicenda e oggi, in un comunicato stampa, il segretario generale della Federcalcio ucraina, Yuriy Zapisotsky, ribadisce che la sua nazionale non hanno nulla da temere.





Zapisotsky spiega: "Sono convinto che il comitato Etica e Disciplina della Uefa, dopo aver esaminato i nostri documenti, confermerà i risultati acquisiti sul campo nelle prime due gare di qualificazione agli Europei del 2020".