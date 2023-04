Il CSD, il Conesjo Superior de Deportes, l'ente governativo che si occupa dello sport in Spagna, si è mosso ufficialmente e si è schierato accanto a Real Madrid, Federazione spagnola e Liga contro il Barcellona nell'ormai celebre "Caso Negreira".



Anche il governo, riporta AS si è quindi schierato nel processo che vede coinvolto il club catalano al fine di "Garantire la correttezza della competizione". La giustizia sportiva e non solo sta indagando infatti sui pagamenti effettuati dal Barcellona a Enriquez Negreira all'epoca dei fatti vice-presidente degli arbitri spagnolo ufficialmente per "attività di consulenza". L'accusa, invece, è che quelle consulenze abbiano poi portato anche a condizionamenti sul mondo arbitrale.