Il caso divenuto ormai mediatico dell'esame-farsa di italiano sostenuto da Luis Suarez presso l'Università per stranieri di Perugia e che sta vedendo la Procura della Repubblica di Perugia indagare sia sui vertici dell'ateneo che su possibili coinvolgimenti della Juventus arriverà in settimana anche sui tavoli della procura della Figc che sta aspettando i faldoni prodotti dai Pm e dal Procuratore Capo Cantore per avviare il secondo giro della propria inchiesta sportiva.



SETTIMANA DECISIVA - Secondo la Gazzetta dello Sport questa potrebbe essere la settimana decisiva per l'arrivo delle prime carte dell'indagine di Perugia sul tavolo del capo dell'ufficio sportivo Giuseppe Chiné che da tempo ha presentato richiesta a Cantore. L'obiettivo è passare dall'apertura del fascicolo di settembre all'indagine vera e propria che potrebbe portare in tempi brevi anche all'audizione di alcuni membri del club bianconero fra cui l'avvocato Chiappero e il ds Fabio Paratici, a cui la Procura di Perugia ha fatto recapitare un avviso di garanzia per la violazione dall'articolo 371bis, ovvero per ​“False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale”.



TEMPI LUNGHI - Non sarà un'indagine semplice per la procura Figc perché in teoria, considerando la possibilità di due proroghe, non solo la decisione finale, ma anche l'intero pacchetto di audizioni previste dagli organi di giustizia sportiva, potrebbero slittare di 4 mesi.