Caso plusvalenze, la Guardia di Finanza perquisisce la sede dell'Inter: e sui social si scatena l'ironia dei tifosi rivali dei nerazzurri, con una serie di meme ad hoc. Nella gallery vi proponiamo i più divertenti.



I FATTI - I militari della Guardia di Finanza hanno fatto acquisizioni di documenti nelle sedi dell’Inter e della Lega nell’ambito di un’inchiesta nata dalla Procura di Milano sulle plusvalenze della società nerazzurra relative agli anni 2017/19. L’indagine è a carico di ignoti per false comunicazioni sociali: ​sospetti sui contratti di una decina di giocatori. Da parte sua l'Inter comunica "di aver fornito la documentazione richiesta relativa alle cessioni di taluni calciatori avvenute nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019. La richiesta è pervenuta dalla Procura di Milano per verificare la regolare contabilizzazione delle relative plusvalenze. I bilanci della società sono redatti nel rispetto dei più rigorosi principi contabili.Nessun tesserato dell'Inter è indagato. Nessuna contestazione è stata formalizzata. Come recita il comunicato stesso della Procura, si tratta di indagini preliminari".



SCORRI PER VEDERE I MEME PIU' BELLI DEL WEB SUL CASO PLUSVALENZE INTER