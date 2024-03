Paul Pogba è stato Perché una sanzione così importante e quali possono essere i prossimi passi di Paul Pogba e del suo pool di legali? Di questo abbiamo parlato insieme all’avvocato Angelo Cascella, esperto in diritto sportivo internazionale e per oltre 10 anni membro del Tas di Losanna. squalificato per quattro anni dal Tribunale Nazionale Antidoping. La notizia arriva nella tarda mattinata di oggi e stupisce: non per la sanzione in sé, pronosticabile, ma per l’entità. Il massimo della pena, come da richiesta della Procura.Di questo abbiamo parlato insieme all’e per oltre 10 anni membro del Tas di Losanna.

Quattro anni di squalifica per Paul Pogba, come dobbiamo leggere questa sentenza?

"Per una lettura ampia bisognerebbe avere le carte, nei limiti ritengo che l’organismo del Tribunale Nazionale Antidoping non abbia ritenuto sufficiente la linea difensiva del giocatore che faceva leva sulla mancata volontà di assumere un prodotto vietato e che avrebbe portato ad un dimezzamento della sanzione. Da qui, la sentenza che era nella richiesta della Procura".



