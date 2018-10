Un inizio di settimana col botto, e non solo per la fine della sosta e l’avvicinamento ai prossimi impegni di campionato (Genoa) e Champions League (Manchester United). Il sorriso della Juventus si rispecchia soprattutto in quello del suo campione più rappresentativo, Cristiano Ronaldo, che in questi giorni vede gradualmente aumentare la fiducia per l’esito positivo del caso - scoppiato negli Stati Uniti - della presunta violenza sessuale ai danni di Kathryn Mayorga. Sviluppi che sono puro ossigeno per la serenità di CR7 e anche per la Borsa: basti guardare l’andamento del titolo del club bianconero in questi giorni.



Mattia Carapelli

@mcarapex