L'Inchiesta della Squadra Mobile della Procura della Repubblica di Torino e relativa alle scommesse clandestine, in cui per quanto riguarda il calcio sono già stati indagati e sentiti i centrocampisti Nicolò Fagioli (poi reo-confesso e squalificato dalla Procura Figc) Sandro Tonali (anche lui reo-confesso e squalificato dalla Procura Figc) e Nicolò Zaniolo (non coinvolto in indagini sportive) si sta allargando. Un nuovo nome, secondo l'agenzia AGI è infatti iscritto nel registro degli indagati ed è quello del terzino del Milan, Alessandro Florenzi.



L'ACCUSA - L'accusa anche per lui è la stessa rivolta agli altri calciatori: "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" La fattispecie contestata è quella prevista all’art. 4 della legge 401 del 1989, la stessa contestata a Zaniolo. Il calciatore del Milan ed ex-Roma sarà interrogato in Procura a Torino nei prossimi giorni