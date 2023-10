che sono sono stati coinvolti da Fabrizio Corona (pronto a rivelare altre informazioni in suo possesso) e sui quali la Polizia sta effettuando accertamenti ormai da settimane. Un’inchiesta nata a Torino, per puro caso, vista l’indagine da parte delle Forze delle Ordine su un giro di riciclaggio di denaro sporco., almeno per quanto riguarda il fascicolo che sta aprendo la giustizia sportiva sui tre giocatori azzurri.(la richiesta iniziale era di 15 mesi, poi ridotta a 11 vista l’assenza del reato di alterazione e combine e infine a 8, dopo essergli stata diagnosticata una dipendenza da gioco d’azzardo) per aver scommesso su 232 partite, dal febbraio 2017 al gennaio 2021, che riguardavano anche direttamente la sua squadra., appena sei mesi dopo il suo arrivo a zero dal Liverpool. Il caso scommesse dell’inglese risale al 2018 e le indagini della FA hanno portato a uno stop di 4 mesi da tutte le attività calcistiche, a causa dell’infrazione delle regole della federazione riguardo le scommesse:Dopo una parentesi in Australia, al Perth Glory, il giocatore ha deciso di ritirarsi quest'estate., esterno difensivo del Nottingham Forest, la cui pena è sospesa sino alla stagione 2025/26 (tanto che il terzino ha già debuttato in Premier in stagione).ma la sanzione rimarrà congelata poiché la FA pubblicherà a tempo debito le motivazioni della sentenza. Il coinvolgimento dell’inglese ha portato alla luce ben 375 violazioni alla norma anti-scommesse, giocando in prima persona o diffondendo informazioni con lo scopo di influenzare giocate altrui. Il periodo incriminato va dal 22 gennaio 2014 al 18 marzo 2017.La notizia, riportata dal Daily Mail lo scorso agosto, riguarda tre partite in cui il brasiliano ricevette un’ammonizione contro Aston Villa, Bournemouth e Leeds. In quei match dell’Aston Villa, infatti, si sono registrati alcuni flussi sospetti in una località del Brasile vicino a Rio de Janeiro.