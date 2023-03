Squalifica confermata e niente derby. Sentenza a sorpresa da parte della Corte d'Appello che oggi si è pronunciata sul caso Serra-Mourinho che aveva portato alla squalifica di due turni per il tecnico romanista che quindi non sarà in panchina con Sassuolo e Lazio dopo la furiosa litigata durante Cremonese-Roma. Questo quanto si legge nel comunicato: "Nell’udienza fissata il 10 marzo 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero 202/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S. Roma S.r.l. e dal Sig. Josè Dos Santos Mourinho in data 03.03.2023 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 10.000,00 inflitta al Sig. Josè Dos Santos Mourinho in relazione alla gara Cremonese/Roma del 28.02.2023; uditi l’ Avv. Antonio Conte, il General Counsel Lorenzo Vitali nonché il sig. Josè Dos Santos Mourinho; sentiti l’arbitro, l’assistente n.1, l’assistente n.2 e il IV ufficiale; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Respinge il reclamo in epigrafe". In panchina con Sassuolo e Lazio ci sarà quindi il vice Foti. Serra è stato invece deferito per violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva e del Codice deontologico degli associati Aia