I tifosi romanisti, infuriati, ne avevano proposto addirittura la sospensione. E invece no: l'arbitro Taylor dirigerà ancora ad alti livelli in Europa pure nella prossima stagione. Il fischietto inglese, difeso dalla Uefa dopo la finalissima di Europa League persa dai giallorossi nonostante i vari episodi in campo a dir poco discussi, è stato confermato tra gli arbitri Elite per la stagione 2023/24.



Nel listone stilato dal massimo organismo del calcio europeo ci sono 31 arbitri (a loro è garantito anche un compenso maggiore): tra questi pure gli italiani Davide Massa e Daniele Orsato. Taylor compreso appunto, fortemente contestato dopo la finale di Budapest da Josè Mourinho, tanto da beccarsi quattro giornate da squalifica. Di seguito tutti gli arbitri appartenenti alla categoria Elite.



Irfan Pelito (Bosnia)

Alexey Kulibakov (Bulgaria)

Michael Oliver (Inghilterra)

Anthony Taylor (Inghilterra)

Alejandro Jose Hernandez Hernandez (Spagna)

Jesus Gil Manzano (Spagna)

José Maria Sanchez Martinez (Spagna)

Benoit Bastien (Francia)

François Letexier (Francia)

Clement Turpin (Francia)

Daniel Siebert (Germania)

Tobias Stieler (Germania)

Felix Zwayer (Germania)

Anastasios Sidiropoulos (Germania)

Orel Grinfeeld (Israele)

Davide Massa (Italia)

Daniele Orsato (Italia)

Serdar Gozubuyuk (Olanda)

Danny Makkelie (Olanda)

Szymon Maciniak (Polonia)

Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portogallo)

Ovidiu Alin Hategan (Romania)

Stvan Kovacs (Romania)

Sergei Karasev (Russia)

William Collum (Scozia)

Srdjan Jovanovic (Serbia)

Sandro Scharer (Svizzera)

Ivan Kruzliak (Slovacchia)

Slavko Vincic (Slovenia)

Glenn Nyberg (Svezia)

Hali Umut Meler (Turchia)