Col video che lo vede protagonista in compagnia del promettente centrocampista della Roma Nicola Zalewski, ha messo in difficoltà il giovane calciatore giallorosso per alcuni contenuti espressi ("Stasera pippiamo"). Immagini che sono presto rimbalzate sui social, generando un certo imbarazzo sia all'interno del club capitolino che della stessa federazione polacca, e che hanno costretto l'amico trapper di Zalewski ad intervenire.



Con un messaggio pubblicato sulla propria pagina Instagram, provando a ridimensionare la portata dei fatti: "Ieri sera ho pubblicato una storia con una battuta infelice. E' stata colpa di una mia leggerezza, non corrisponde alla verità e voglio scusarmi con tutti. Mi è dispiaciuto molto mettere in difficoltà il calciatore della Roma che tra l'altro avevo conosciuto in quel momento perché mangiavamo nello stesso ristorante. Sono contro tutti i tipi di droghe, non era mia intenzione offendere nessuno. Chi mi conosce sa la verità, sa il mio modo di ironizzare su tutto.



Mi scuso ancora, soprattutto con quelli in cui ho involontariamente arrecato problemi, d'ora in poi sarò molto più attento a parlare pubblicamente, per un po' eviterò di pubblicare sui miei social personali".